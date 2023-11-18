Fahrettin Koca'nın hastanesine Ticaret Bakanlığı'ndan 5,9 milyon lira destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi, Koca'nın bakanlık koltuğuna oturmasının ardından destek kapsamına alındı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in sorusunu yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Medipol Hastanesine bugüne kadar 5,9 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı. Bakan Bolat, Turquality Destek Programı kapsamında ''sağlık turizmi markalaşma potansiyeline sahip olan'' Medipol Hastanesi'nin 27 Kasım 2019’de marka destek programına dahil edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca’nın 2018’in temmuz ayında bakanlık koltuğuna oturduğunu hatırlatan CHP’li Emir, ''Diğer yandan Ticaret Bakanı, toplam 13 adet sağlık turizmi sektörü markasının desteklerden faydalandığını söylemiş ancak kimlerin bu destekten yararlandığı sorumuzu da yanıtsız bırakmış. Ticaret Bakanını da şeffaf olmaya ve milyonlarca TL’lik desteklerin kimlere verildiğini açıklamaya davet ediyoruz'' çağrısını yaptı.

Bakanlıktan aldığı destek ilk değil

CHP'li Emir'in sorusuyla ortaya çıkan Medipol Hastanesi'nin yalnızca Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı teşvik tutarı. Hastanenin çeşitli bakanlıklardan birçok benzer teşvik ödemesi aldığı biliniyor. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Koca'nın bakanlık koltuğuna yeniden oturduğu gün Medipol Hastanesi'ne 50 milyon 373 bin dolarlık makine teçhizat desteği vermişti.

Ayrıca hastaneye; gümrük vergisi muafiyeti, 2 yıl boyunca sigorta primi işveren hissesi, yüzde 50 oranında vergi indirimi ve KDV istisnası sağlanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Medipol Hastanesi'ne 2019 yılında ödediği teşvik tutarıysa 220 milyon 600 bin lira olmuştu.

Sağlık politikaları hastane patronuna emanet

Medipol Hastanesi'nin kurucusu olan ve yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde de yer alan Fahrettin Koca'nın, hastanenin hisselerini 2018 yılında kardeşine devrettiği iddia edilmişti.

Ancak bu devrin Sağlık Bakanı'nın kardeşine yapılması şeklen olduğunu gösteriyor. Koca'nın, tartışmaları engellemek amacıyla kağıt üzerinde bu işlemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Türkiye'nin en büyük özel sağlık kuruluşu ve hastane zincirlerinden birisi olan Medipol Hastaneleri'nin kurucusu ve aslında "sahibi" olan Fahrettin Koca, sağlık politikalarından sorumlu.