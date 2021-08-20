Fahrettin Koca'dan 'tam kapanma' yanıtı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlar toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

“Yeni dönemde tam kapanma olmayacak” diyen Bakan Koca, tedbirler konusunda yeni kararlar alınabileceğini söyledi.

İkinvi doz Sinovac olanlar için 3. dozun gerekli olduğunu söyleyen Koca, BioNTech içinse henüz 3. doz zorunluluğu olmadığnı belirterek şunları söyledi:

"İlk 2 dozu inaktifse 3. doz gerekiyor. Çünkü 4 ile 6 aydan sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. Eğer yaşlı veya ek hastalığı varsa düşüş daha da belirgin. BioNTech için şu an 3. doza gerek yok. Ama 7-8 ay sonra koryuculuğun azaldığını İsrail'den biliyoruz. Önümüzdeki süreçte, takiple ne zaman gerekip gerekmediğini söylemiş olacağız."

Koca, "Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok" dedi.

Bakan Koca, "Şu an için Türkiye'de delta varyantı yüzde 90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor. Yüksek oranlı değil ama hızlı şekilde artıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın yoğunlaştığı anlamına geliyor" açıklaması yaptı.