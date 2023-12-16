Fahrettin Koca'dan para işareti açıklaması: Özür dilemem gereken bir durum yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların daha fazla kazanç için yurt dışına gittiğine dair sözleri ve para sayma işaretiyle ilgili açıklama yaptı.

Eleştirilere yanıt veren Koca, "Komisyonda yapılan para hareketi için meslektaşlarıma bir açıklama borcum var. Ben özür dilemekten çekinecek biri değilim. Hepiniz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Burada özür dilemem gereken bir durum yok" diye konuştu.

"Ancak meslektaşlarımıza bir açıklama borcum var" diyen Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Benim kastım gelişmiş ülkelere yani İngiltere, Almanya gibi ülkelere gelişmişlikleri sebebiyle gidilmesi değildi. En çok hekim giden ülkeler hangileri biliyor muyuz? Katar, Dubai ve Kuveyt. Bu ülkeler içindi. Bu ülkelerin yüksek maaş dışında benim göremediğim, gelişmiş ülkelerden üstün bir tarafı mı var? Varsa buyrun söyleyin. Yine de kastımı yanlış anlayarak kırdığım bir meslektaşım varsa onlardan da özür dilerim"

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların daha fazla kazanç için yurt dışına gittiğini iddia etmişti.

Koca, doktorların ülkeyi terk etmeleri ilgili yapılan eleştirilerin ardından "Bizden dolayı değil" dedikten sonra "para" işareti yapmıştı.

Olaya ilişkin görüntüleri paylaşan Türk Tabipler Birliği (TTB), "Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın “analizi”… UTANIYORUZ!" demişti.