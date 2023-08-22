Fahrettin Koca'dan adaylık iddialarına yanıt: 'Asla gündemimde yok'

İsmi 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aday mısınız?” sorusuna yanıt verdi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Koca, “Gerçekten ben bakanlığa, sağlığa, kendi işime odaklıyım. Asla gündemimde yok. Sağlık Bakanıyım. Bakanlığa odaklıyım. Emin ol, böyle. Benim dışımda insanlar konuşuyor. Hiç de hoşuma gitmiyor” yanıtını verdi. Koca nedenini de, “Benim adıma birileri gündem yapıyor. Bakan olarak yapmam gereken işlerle meşgulüm. Başka bir gündemim yok” dedi.

“Sürekli böyle gündeme getiriliyor olmak, benim dışımda birtakım spekülasyonlar yapılıyor olması doğru bir şey değil” diyen Koca, “Sorumlu olduğum bir iş var. 85 milyona karşı yapmam gerekenler var. Bunlara odaklı olmak durumundayım” diye konuştu.

Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teklif etmesi durumunda ne yapacağını da şöyle açıkladı:

“Bu benim gündemimde değil. Cumhurbaşkanımızın gündeminde ne kadar olduğu hiçbirimizin bildiği bir durum değil. Senaryolar veya spekülasyonlar üzerine yorum yapmanın doğru olduğu kanaatinde değilim.”