İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hedefimiz; 2036’da İstanbul'da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak" dedi.

İmamoğlu, Sultangazi ilçesindeki Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım töreninde konuştu.

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

"Spor için tesis lazım, iyi bir eğitim lazım. Bu konuda kulüplerimizin desteklenmesi lazım. Geçmişte spor kulüplerine hizmet etmiş birisi olarak, sporcu bir geçmişi olan bir insan olarak, gerçekten tüm yurttaşlarımızın spor olanaklarını artırmaya özenli davranıyoruz. Genç sporculara başarıya ulaşmaları noktasında fırsatlar sunma amacındayız. Hem bütün şehre yaygınlaşan spor okullarımız üzerinden hem de kulüplerle kurduğumuz diyaloglarla, sporu ve sporcuyu mutlak destekliyoruz.

Hedefimiz; 2036’da İstanbul'da olimpiyatlara ev sahipliği yapmak. Bu salonda bulunan çocuklarımızın bir kısmı inşallah İstanbul'daki olimpiyatlarda altın madalya kazanacak çocuklarımız olsunlar. Onların o başarıyı elde edeceklerini çok inanıyor ve biliyorum." (ANKA)