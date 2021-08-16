Fahrettin Koca'dan 4. doz aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısıyla ilgili alınan yeni kararlarla ilgili açıklamalar yaptı.

Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Bakan Koca, "Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur" diye yazdı.

Koca, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar ile tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlanmış, PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekilmişti.