Bakanlık açıkladı: Aşı yaşı 15'e düşürüldü

Sağlık Bakanlığı, corona virüs aşısına ilişkin yeni kararlar aldı. Corona virüs aşısına ilişkin alınan yeni kararlar şöyle:



-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.



- PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.



- 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.



Yurt dışına çıkışta bazı ülkelerin 2 doz BioNTech şartı koşması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara da tercihen 4. doz hakkı verildi.