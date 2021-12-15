Fahrettin Koca vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.
27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, "Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane" oldu.
27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/viWOygeX07— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021