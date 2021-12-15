Fahrettin Koca vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada vaka yoğunluğunun en çok arttığı illeri açıkladı.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.

27 Kasım-3 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il, "Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane" oldu. 

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