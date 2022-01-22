Fahrettin Altun'dan Sedef Kabaş'a: Sözde gazeteci, zavallı, arsızca...

Tele 1'deki "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" sözleri nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından hedef alındı.

Altun, Kabaş'a ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır.

Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor!

İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir.

Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz.

Siyaset millete dönerek, gazetecilik haber üreterek yapılır.

Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur.

Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder.

Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir.

Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum."