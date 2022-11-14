Fahrettin Altun'dan İngilizce açıklama: Bazı ülkeler terör gruplarını destekliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, kişisel Twitter hesabı üzerinden İngilizce açıklama yaptı. Altun, açıklamasında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istikrarlı liderliğindeki hükümetimiz, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar takip etmekten ve cezalandırmaktan asla çekinmemiştir. Bu gün halkımızın acısını en derinden hissetsek de, onlara masumlara saldıranların bedelini ödeyeceğine söz veriyoruz." dedi.

Altun, "Uluslararası toplum dikkat etmeli" diyerek "Sivillerimize yönelik terör saldırıları, bazı ülkelerin terör gruplarına verdiği desteğin doğrudan ve dolaylı sonucudur." ifadelerini kullandı. Söz konusu 'dolaylı ya da doğrudan destek veren ülkeler'in ismini vermeyen Altun, "Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmeliler." dedi.

Soylu: 'Sözde müttefiklerimiz'

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sabaha karşı yaptığı açıklamasında 'sözde müttefiklerimiz' diyerek dışarı işaret etmişti. Soylu Soylu "Bunlara kendi senatolarından para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." demişti.

Pazar günü gerçekleşen bombalı saldırı sonucunda 6 kişi yaşamımı yitirmiş, 81 kişiyse yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, yaralılar arasından 50 kişinin taburcu edildiğini duyurmuştu.