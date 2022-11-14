İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün 03.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı" derken, "Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde PKK/PYD terör örgütü. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Soylu şöyle konuştu:

"Bu eylemi gerçekleştirilenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Bu mesajı aldık. Karşılığını daha ağır vereceğiz. Bu mesajın karşılığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var."

'Sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır'

'Eylem talimatının Kobani'den geldiği'ni söyleyen Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var" dedi. Soylu ayrıca "Bunlara kendi senatolarından para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." ifadelerini kullandı.