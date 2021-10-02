Fahrettin Altun: Gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisini ve temsil ettiği düzeni sorgulayan, hakkını arayan gençlerin sayısı her geçen gün artarken Beştepe'den "gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması geldi.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun "Gençlerimiz, sahip oldukları potansiyel, azim ve gözlerindeki ışıkla bizlere güven veren, istikbalimizin teminatıdır" ifadesini kullandı.

Altun açıklamasında "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" ile bu doğrultuda gençlerimizin iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda donatılıp istihdam edilmeleri amaçlandığını belirterek "Geleceğimiz olan gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, kamu-özel sektör, STK ve üniversiteler ile iş birliği yapılacaktır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek ve alınan kararlara hassasiyetle uyulacaktır" dedi.

Altun "Gençlerimize daha iyi bir istikbal hazırlamak ve geleceğin Türkiye'sini gençlerimizin omuzlarında yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde canla başla çalışıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.