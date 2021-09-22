Erdoğan 'çok ağır faturaları olacaktır' demişti: İşte AKP'nin 'gençlik' sicili...

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ABD’de ve İngiltere’de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı temsilcileriyle önceki gün New York'taki ‘Türkevi’nde görüştü.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali tehdit altında demektir. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin ülkemize, milletimize ve elbette davamıza çok ağır faturaları olacaktır" derken, bu sözler AKP'nin gençlikle imtihanını ve gençlere neler sunduğu sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.

New York’ta tecavüzcü Ensar’a 100 milyon dolarlık yurt, Türkiye’de ‘barınamıyoruz’ diyen öğrencilere gözaltı

TURKEN Vakfı, ABD’deki vakıf bünyesindeki öğrencilerin konaklaması için yurt inşa etmek amacıyla New York’un en pahalı bölgesi Manhattan’da arsa almıştı. Erdoğan yurdun yapım sürecini yakından takip ettiğini belirtirken, yurdun maliyetinin 100 milyon doların üzerinde olduğu iddia edildi.

Ensar Vakfı, vakfa bağlı yurtlarda kalan çocuklara tecavüz edilmesiyle gündeme gelmiş, vakıf temsilcilerinin Karaman, Bitlis ve Çorum’da cinsel istismar suçunu işledikleri açığa çıkmıştı.

Öte yandan gençlerin barınma sorununa ilişkin üniversite öğrencilerine 650 lira burs verildiğini belirterek "Elinize dizinize dursun ya" diyen Erdoğan, ABD’deki konuşmasında “Elinden tutamadığımız her bir gencimizin sızısını yüreğimizde hissediyoruz” dedi. Aynı Erdoğan’ın konuşma yaptığı sıralarda ise Türkiye’nin çeşitli illerinde barınma sorununa dikkat çeken, yüksek ev fiyatları ve yurtların yetersizliğini protesto eden üniversite öğrencileri polis müdahalesine maruz kaldı, gözaltına alındı.

AKP'nin gençlere en büyük vaadi: İşsizlik

Erdoğan konuşmasında gençlere "aydınlık yarınlarımızın teminatısınız” diye seslenirken, gençliğe bakışını gösteren gerçek veriler ise oldukça farklı.

Genç işsizlikle ilgili veriler AKP iktidarının gençlere ne sunduğunu da ortaya koyuyor.

DİSK Genel-İş Sendikası’nın Temmuz 2021’de yayınladığı ‘Türkiye’de Genç İstihdam Raporu’na göre üniversite mezunu her 10 gençten 4’ü işsiz. Toplam genç işsizliği resmî verilere göre son bir yılda yüzde 8,8 artarak yüzde 25,3’e yükselirken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 42,7’ye ulaştı.

En fazla artış ise genç kadın işsizliğinde görüldü. Son bir yılda genç kadın işsiz sayısı yüzde 15,6 artarak yüzde 31,7’e yükselirken, geniş tanımlı genç kadın işsizliği yüzde 52,4’ü buldu. Bu veri Türkiye’de her iki genç kadından birinin işsiz olduğunu gösteriyor.

1 milyon 73 bin genç hem iş bulma ümidini yitirdi hem de iş aramayı bıraktı

2020 yılında 1 milyon 73 bin genç hem iş bulma ümidini yitirdi hem de iş aramayı bıraktı. İşsizlik hesaplamasına dahil edilmeyen iş bulma ümidi olmayan gençlerin sayısı 2019 yılında 159 bin iken, 2020 yılında bu sayı yüzde 100 oranında artarak 318 bine yükseldi. İş aramayıp çalışmaya hazır olan gençlerin sayısı ise 368 binden 755 bine yükseldi. 1 milyon 604 bin 584 genç işçinin yalnızca yüzde 4,9’ü yani 79 bin 188’i sendika üyesidir. Sendikasız çalışan genç işçilerin oranı yüzde 95’e ulaştı.

AKP’nin gençlik sicili

Ayrıca Erdoğan’ın sözleri, söz konusu gençler olduğunda AKP iktidarının kabarık sicilini akıllara getirdi. İşte AKP iktidarının gençlikle olan ilişkisinden bazı örnekler:

-2010 yılında üniversite öğrencileri Ferhat Tüzer ile Berna Yılmaz, ‘Parasız eğitim istiyoruz’ yazılı pankartı açtıkları için haklarında 15 yıl hapis cezası istendi ve 19 ay tutuklu kaldılar.

-2013 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda yaptığı açıklamada "Kız öğrenciler, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor. Muhafazakâr yapımıza bu ters. Buralarda nelerin olduğu belli değil, karmakarışık. Her tür şeyler olabiliyor." dedi.

- Erdoğan, 14 Mart 2014 tarihinde AKP’nin Gaziantep mitinginde yaptığı konuşmasında Berkin Elvan’ı terörist ilan etti, annesi Gülsüm Elvan’ı mitinge katılanlara yuhalattı.

-2014-2020 yılları arasında 12-17 yaş arasındaki 903 çocuk ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.

-2016 yılında, 16 yaşındaki lise öğrencisi M.E.A ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturmanın yürütülebilmesi için gereken izin, talep edildiği gün dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın onayından geçti, hâkim Nayim Durak’ın “tutuklama yerine adli kontrol yükümlülüğü altına konulmasında, bunun kurallarına riayet edeceği yönünde ‘vicdani kanaatin’ oluşmaması” gerekçesini öne sürmesiyle M.E.A.’nın tutuklanması kararı verildi.

-Şimdilerde "parasız pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın" öğütleri veren, yolsuzluk operasyonu sırasında istifa eden dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 15 Nisan 2013’te kanser ilaçlarını temin edemediğini kendisine anlatan Dilek Özçelik’in eline para sıkıştırıp “Orada epey para var, düşürme onu” dedi. Lenf kanseri olması nedeniyle eğitimine devam edemeyen Dilek Özçelik, 2018 yılında hayatını kaybetti.

-AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat 2021 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyum rektör atanmasını protesto eden gençleri hedef aldığı konuşmasında “Siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?" dedi.

-Bu yıl Nisan ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile öğrenci yurtlarına ilişkin yapılan düzenlemede, öğrencinin yurtlarda barınabilmesi için ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasından hüküm giymemesi şartı getirildi.

-Erdoğan’ın "Mankurt sürüsünün gençlerimizin aklını ve kalbini zehirlemesine fırsat vermeyeceğiz." sözleri akıllara Kürşat Ayvatoğlu’nu getirdi. AKP’nin genel merkez çalışanı Kürşat Ayvatoğlu, kokain kullanırken çekilmiş görüntülerinin ortaya çıkması sonrası Ankara Adliyesi’ne çıkarıldı. Nöbetçi hâkime verdiği “pudra şekeriydi” ifadesinin ardından serbest bırakıldı.