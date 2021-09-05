Fahrettin Altun 'çok heyecanlı': Erdoğan'ın kitabı çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabının yarın satışa sunulacağını "Çok heyecanlıyız" sözleriyle duyurdu.

Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu esere çok büyük emek harcadı. Bu eser, her şeyden önce Birleşmiş Milletler’in yeniden yapılanması için somut bir model önerisinde bulunuyor" ifadesini kullandı.

Kitabın "başucu kitabı" olacağını ileri süren Altun şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız yıllarca bütün uluslararası platformlarda 'Dünya 5’ten büyüktür' diyerek adil bir dünya sistemi çağrısında bulundu. Bu çağrı bizim için her daim bir gurur vesikası oldu. Türkiye güçlendikçe, bu çağrı bölgemizde somut karşılıklar buldu. Önce etkin bir bölgesel güç olduk. Şimdi ise küresel bir aktör olma çabası içindeyiz. Ülkemizin küresel bir aktör olma gayreti içinde olduğu bu dönemde, Cumhurbaşkanımız Türkiye adına uluslararası kamuoyuna çağrı yaparak BM reformu için somut bir yol haritası önermektedir. Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi 'güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem' esastır. Bu önemli eserde öncelikle; küresel siyasetin açmazları, BM’nin meşruiyet sorunu, küresel adalet sorunu, mülteci krizi, uluslararası terörizm sorunu ve İslam karşıtlığı konuları ele alınmakta, bu sorunların çözümü için küresel alanda atılması gereken adımlar anlatılmaktadır. Bu kitap, siyasetçiler, bilim insanları, sosyoloji, iktisat, uluslarası ilişkiler, tarih, siyaset bilimi ve iletişim alanlarında eğitim alan gençler başta olmak üzere tüm okurlara hitap ediyor.

'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' bir başucu kitabı olacak."

"Yarın tüm kitapçılarda" ifadesini kullanan Altun paylaşımının sonuna da bir gülücük simgesi ekledi.