'Fahiş fiyat' mührüne 'tadilattayız' afişli kamuflaj

Trabzon'da hijyen kurallarını ihlal edip, fiyat etiketi bulundurmayan 12 işletmeye toplam 40 bin lira para cezası kesildi, fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 10 işletme de 3 gün süre ile mühürlendi. Kapatılan işletmelerden birinin, mührü saklamak için dükkan önüne Arapça ve Türkçe 'Tadilat dolayısıyla 3 gün kapalıyız' yazılı afiş astığı görüldü.

DHA'nın haberine göre bazı turizmciler ve meslek odalar, turistik bölgelerde fiyat dalgalanmalarına karşı denetimlerin şehrin genelinde uygulanmasını önerdi.