AKP'liler bile bıkmaya başladı: Star'da tarikat eleştirisi

AKP'li yıllarda hızla büyüyen cemaat ve tarikatlar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devlette Fethullahçıların boşalttığı yerleri alarak birer holdinge dönüştü. Tarikatlara bağlı çeşitli adlar altında faaliyet gösteren dernek ve vakıfların önemli bölümünü “kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar” listesine alındı, bu dernek ve vakıflara pek çok “imar kıyakları”, “tahsisler” ve benzeri ulufeler dağıtıldı, kamu kaynakları bu tarikat ve cemaatlere aktarıldı.

Tarikatların elinde tuttuğu zenginlik bazı AKP'liler isimlerde dahi rahatsızlık oluşturdu. İktidara yakın Star Gazetesi yazarı Ergün Yıldırım, bugün yayımlanan köşe yazısında havuzlu villalarda oturan, lüks otomobillerle dolaşan şeyhlere sitem etti.

''Tarikat liderinin lüksü olur mu'' başlıklı yazıda ''Devletten, zenginlerden, halktan, yerel yönetimlerden para ve ihaleler alarak hayatını sürdüren kişiler nasıl doğrudan Allah dostu olabilirler?'' diye soruldu.

Dini örgütlenmelerin siyasi iktidarla ilişkilerine işaret eden Yıldırım, Yunus Emre örneğini verdi: ''Yunus Emre'yi nasıl tahayyül ediyoruz? Marka elbiseler, has atlar, saray ile içli dışlı ilişkiler, zenginlere el açan tutumlar... Böyle bir Yunus Emre yok.''

''Dilencilik yapan dervişler de var. Ancak bunların halk nezdinde pek saygın bir konumları olmamıştır'' sözleriyle tarikat ve cemaatlerin iktidara ''el açtığını'' ima eden Star yazarı, lüks yaşantılarını eleştirdiği şeyhlere ''budala'' diye hitap etti:

''Ne lüks havuzlu villalar, ne de son model Batı markalı lüks arabalar dosta götürür. Lüksün ve zenginliğin debdebesi ile yaşayan şeyh olur mu? Tasavvuf geleneğimizde olmaz. Zengin olmak ve bunu hayra sarf etmek başka, zenginlik budalalığıyla lüks ve şatafatla yaşayarak millete din ve tarikattan bahsetmek başka.''