Yandaşların 'maneviyat'ı cukka: Ali Saydam örneği

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, İstiklal Marşı'na atıfla ''Korkma'' başlığını verdiği bugünkü köşesinde, ABD'li siyaset bilimci Ian Bremmer'ın ''yeni dünya düzeni'' hakkındaki konuşmasını ele aldı. Çok kutuplu dünyada ABD'nin gücünü yitirdiğini anlatan konuşmanın ''ezber bozan'' türden olduğunu belirten Saydam'a göre, konuşmacının eksik bıraktığı nokta ''maneviyat''tı.

ABD'li siyaset bilimciye ''maneviyat'' dersi verilen yazıda, Kurtuluş Savaşı'nda elde edilen zaferin de ''Batılıları hep şaşırtan Anadolu irfanının'' kökeninin de bu ''maneviyat'' olduğu anlatıldı.

Ali Saydam yazısının son bölümünüyse ''Gözümüze takılanlar'' başlığı altında topladığı ''sektör haberleri''ne ayırdı. Seçilen şirketlerin yatırımlarına ve başarılarına yer verilen bu "reklam denilmeden reklam" bölümünde günün talihlisi, AKP'li yıllardaki yükselişiyle dikkat çeken Kalyon Holding oldu.

Şirketin Karapınar'da inşa ettiği güneş santrallerinin tam kapasiteyle enerji üretimine başladığını müjdeleyen Saydam, projenin ekonomiden çevreye birçok alandaki faydalarını saymakla bitiremedi.

Saydam'ın tanıtımını yaptığı Kalyon Holding'le bağı köşe yazısıyla sınırlı değil. Ali Saydam'ın 1990 yılında kurduğu ve halen 3,7 milyon liralık hisselerinin neredeyse tamamına sahip olduğu Bersay İletişim Danışmanlığı isimli şirketin müşterileri arasında Kalyon Holding de bulunuyor. Saydam'ın gazetenin kendisine ayrılan bölümünde ticari ilişki içerisinde bulunduğu bir şirketin tanıtımına yer vermesi Türkiye Gazeteciler Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne açıkça aykırı.

Bildirgeye göre, “gazeteciler ilan, reklam, tanıtıcı reklam veya sponsorlu metinleri yazmamalı, reklamlarda yüzü ya da sesiyle yer almamalı, sosyal medyada da reklam, tanıtım, ürün yerleştirme yapmamalı”. Ancak Saydam'ın köşesinde düzenli olarak yer verdiği şirketlere ilişkin bilgiler, yazılarının habercilik sınırları içerisinde değerlendirilmesini güçleştiriyor.