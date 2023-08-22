Herkes yanıta takıldı ama yanıt aslında soruda

Dünden beri bütün yandaş medyanın manşeti: Erdoğan’dan emeklilere müjde!

Ne demiş Erdoğan?

“Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.”

Yahu, bugün soL’un manşetinde de yazıyor, emekliler sersefil, Beyefendi’nin sözde müjdesinde ne rakam var, ne veri, ne tarih…

Ama, Beyefendi’nin yanıtında yok da, dikkatli gözler için, Beyefendi’nin yaverlerinin “muhabir” eline tutuşturduğu soruda var!

Bakın soru nasıl formüle edilmiş:

“Bu serzenişler başlığı altında size hangi kanallardan ne tür serzenişler geliyor? Özellikle Ocak 2024 itibarıyla bilhassa dar ve sabit gelirlilere ne tür mesajınız olacak?”

Nasıl nasıl? “Özellikle Ocak 2024 itibarıyla” mı?

Tabii ya, zaten muhabir dediğin, Ocak’tan önceki mesajlarla ilgilenmez, illa Ocak’ta olacak mesajları ister…

E yaverler de n’apsınlar, her gün hem soruları hem yanıtları yazınca, karıştırmak işten değil… Hepsi yanıt oluverir.

Neyse, ey emekliler! Ocağa kadar size zırnık yok, "müjde" o.