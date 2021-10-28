Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin adını değiştirdiğini açıkladı.
İHA'da yer alan habere göre, Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının “Meta” olacağını duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Facebook'un adı değişti
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yeni adının 'Meta' olacağını duyurdu.
Haber Merkezi
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin adını değiştirdiğini açıkladı.
İHA'da yer alan habere göre, Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının “Meta” olacağını duyurdu.