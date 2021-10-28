Facebook'un adı değişti

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yeni adının 'Meta' olacağını duyurdu.

Haber Merkezi

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin adını değiştirdiğini açıkladı.

İHA'da yer alan habere göre, Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının “Meta” olacağını duyurdu.

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