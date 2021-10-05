Facebook'tan kesintinin nedenine ilişkin açıklama

Facebook, dün 5 saati aşkın süren kesintiye ilişkin bir açıklama yaptı.

Facebook'un yeniden erişilebilir hale geldiği belirtilen açıklamada, 'Kesintinin kaynağının hatalı konfigürasyon değişikliği olduğunu düşünüyoruz. Bu sırada bir veri ihlali gerçekleştiğini tespit etmedi. Hatalı konfigürasyon değişikliği, bizim gün içerisindeki faaliyetlerimizde kullandığımız iç araç ve sistemlerin çoğunu etkileyerek, sorunu hızlıca tespit edip çözme sürecimizi karmaşık hale getirdi" denildi.

Dün, dünya genelinde Facebook'a ait servislere erişim sorunu yaşanmıştı.