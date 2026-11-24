Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Yazaki fabrikasında işçi alımında AKP referansının devreye sokulduğu ortaya çıktı.

Patronların Ensesindeyiz'in (PE) açıklamasına göre AKP Gemlik İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Ayyıldız, WhatsApp gruplarında fabrikada işçi alımı yapılacağına ilişkin mesajlar paylaşırken, başvuru için doldurulması istenen formda AKP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar'ın adı referans olarak yer aldı.

PE, paylaştığı açıklamada söz konusu iddiaları gündeme getirerek Yazaki yönetimine, AKP Gemlik İlçe Örgütü'ne ve fabrikada yetkili sendika olan Türk Metal Sendikası'na sorular yöneltti.

İşe alımda siyasi referans mı aranıyor?

Patronların Ensesindeyiz, Yazaki yönetimine yaptığı çağrıda, işe alımlarda AKP referansı aranıp aranmadığını, bugüne kadar bu yolla kaç kişinin bilgisinin fabrikaya iletildiğini ve AKP tarafından önerilen kişilere öncelik tanınıp tanınmadığını sordu.

Açıklamada AKP Gemlik İlçe Örgütü'ne de fabrikalardaki işe alım süreçlerine müdahil olup olmadıkları soruldu. PE, kamu kurumlarındaki kadrolaşmanın ardından özel sektördeki işe alımlarda da siyasi referansların devreye sokulmasına tepki gösterdi.

Türk Metal'e de sorular yöneltildi

Yazaki fabrikasında yetkili sendika olan Türk Metal Sendikası'na da seslenen PE, sendikanın söz konusu süreçten haberdar olup olmadığını, daha önce benzer referanslarla işçi alımına tanık olup olmadığını ve bu uygulamaya karşı bir tutum alıp almayacağını sordu.

Açıklamada, iş bulma hakkının siyasi bağlantılara ve referanslara bağlanamayacağı vurgulanarak işe alım süreçlerinin şeffaf yürütülmesi çağrısı yapıldı.

📍BURSA GEMLİK’te YAZAKİ FABRİKASI’nda İŞÇİ ALIMINDA AKP “REFERANS”I AKP Gemlik Başkan Yardımcısı Bilal Ayyıldız, whatsapp gruplarında Gemlik’te bulunan Yazaki Fabrikası’nda işçi alımı yapılacağına dair mesaj atıyor. İşçi alımı için doldurulması istenen forma ise yine AKP Gemlik Başkanı Mehmet Taşar’ın referansı ekleniyor. ▪️Yazaki yönetimine soruyoruz: Fabrikanızda işe alımlarda AKP referansı arıyor musunuz? Size bu şekilde daha önce kaç kişinin bilgisi iletildi? İşe alım sürecinde AKP’nin ilettiği kişilere öncelik veriyor musunuz? AKP’den gelen işçilerin sesi çıkmaz, istediğimiz gibi sömürürüz mü diyorsunuz? ▪️AKP Gemlik İlçe Örgütü’ne soruyoruz: Kamu kurumlarındaki torpil ve kadrolaşmanız yetmedi mi? Fabrikalara işe alım için bu şekilde kaç kişiye referans oldunuz? Yoksulluktan başka hiçbir şey vadetmediğiniz halkı, iş bulabilmek için bile kendinize mahkum etmekten utanmıyor musunuz? ▪️Fabrikada yetkili sendika olan Türk Metal Sendikası’na soruyoruz: Süreçten haberdar mısınız? Daha önce benzer ‘referans’larla işçi alımı yapıldığına tanık oldunuz mu? AKP ‘referans’larının sınıf mücadelesini zayıflattığını düşünüyor musunuz? Bu sürece müdahale edecek misiniz? Sermaye sınıfı sanayi bölgelerinde yarattığı cehennemi, emek sömürüsünü, hak gasplarını işte bu kara düzene borçlu. Bu kara düzeni değiştireceğiz! Patronların Ensesindeyiz! @turkmetalsen @gemlikakparti — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) November 23, 2026

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