Fabrikaya işçi alımında AKP devrede: Referans olarak ilçe başkanının adı verildi
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 24.11.2026 , 13:26 Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 , 13:36
Bursa'nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Yazaki fabrikasında işçi alımında AKP referansının devreye sokulduğu ortaya çıktı.
Patronların Ensesindeyiz'in (PE) açıklamasına göre AKP Gemlik İlçe Başkan Yardımcısı Bilal Ayyıldız, WhatsApp gruplarında fabrikada işçi alımı yapılacağına ilişkin mesajlar paylaşırken, başvuru için doldurulması istenen formda AKP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar'ın adı referans olarak yer aldı.
PE, paylaştığı açıklamada söz konusu iddiaları gündeme getirerek Yazaki yönetimine, AKP Gemlik İlçe Örgütü'ne ve fabrikada yetkili sendika olan Türk Metal Sendikası'na sorular yöneltti.
İşe alımda siyasi referans mı aranıyor?
Patronların Ensesindeyiz, Yazaki yönetimine yaptığı çağrıda, işe alımlarda AKP referansı aranıp aranmadığını, bugüne kadar bu yolla kaç kişinin bilgisinin fabrikaya iletildiğini ve AKP tarafından önerilen kişilere öncelik tanınıp tanınmadığını sordu.
Açıklamada AKP Gemlik İlçe Örgütü'ne de fabrikalardaki işe alım süreçlerine müdahil olup olmadıkları soruldu. PE, kamu kurumlarındaki kadrolaşmanın ardından özel sektördeki işe alımlarda da siyasi referansların devreye sokulmasına tepki gösterdi.
Türk Metal'e de sorular yöneltildi
Yazaki fabrikasında yetkili sendika olan Türk Metal Sendikası'na da seslenen PE, sendikanın söz konusu süreçten haberdar olup olmadığını, daha önce benzer referanslarla işçi alımına tanık olup olmadığını ve bu uygulamaya karşı bir tutum alıp almayacağını sordu.
Açıklamada, iş bulma hakkının siyasi bağlantılara ve referanslara bağlanamayacağı vurgulanarak işe alım süreçlerinin şeffaf yürütülmesi çağrısı yapıldı.
soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.