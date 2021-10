'F-35 krizi çözülmezse başka arayışlara gireriz'

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD'den savaş uçağı talebiyle ilgili olarak, "Birinci tercihimiz, hakkımız olan F-35'leri almaktır" dedi.

Milliyet gazetesinden Aslıhan Altay Karataş'ın sorularını yanıtlayan Kalın, "ABD ile bu kriz aşılırsa Türkiye tekrar programa girer, oradaki F-35'lerimizi alırız; çözülmezse alternatif arayışlarımıza devam ederiz" dedi.

Kalın, “Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor” diye konuştu.

"F-16 eski teknoloji" eleştirisine de katılmadığını belirten Kalın, halen F-16’ların Türkiye’nin ve NATO hava gücünün önemli bir bölümünü oluşturduğunu ve bir müddet daha bu işlevi görmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye 40 adet F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu

Quote Message: Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması tamamen hukuk dışı ve haksız bir uygulama. Sadece Türkiye açısından değil, F-35 programı açısından da yanlış ve maliyetli bir karar. Umarım bu hatadan en kısa zamanda geri dönerler, ama geri dönmemeleri halinde bizim o projeye 1.4 milyar dolar ödediğimiz bir bütçe var. Bu bizim paramız, bunun doğru kullanılması için alternatifler neler olabilir? Eğer F-35 meselesi yakın vadede çözülmeyecekse, o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğaldır. Türkiye savunma sanayi alanında alternatifsiz değildir. İhtiyacı olan ürünleri müttefiklerinden ve dünya pazarlarından alma yoluna gidebilir. En önemlisi ise bu süreçte yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmemizdir ki, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde son on yılda bu alanda muazzam mesafeler aldık ve adeta bir kuantum sıçraması yaşadık. Bu ivmeyi muhafaza ederek savunma sanayi alanında daha çok adımlar atacağız." from Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın

Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması tamamen hukuk dışı ve haksız bir uygulama. Sadece Türkiye açısından değil, F-35 programı açısından da yanlış ve maliyetli bir karar. Umarım bu hatadan en kısa zamanda geri dönerler, ama geri dönmemeleri halinde bizim o projeye 1.4 milyar dolar ödediğimiz bir bütçe var. Bu bizim paramız, bunun doğru kullanılması için alternatifler neler olabilir? Eğer F-35 meselesi yakın vadede çözülmeyecekse, o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğaldır. Türkiye savunma sanayi alanında alternatifsiz değildir. İhtiyacı olan ürünleri müttefiklerinden ve dünya pazarlarından alma yoluna gidebilir. En önemlisi ise bu süreçte yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirmemizdir ki, Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde son on yılda bu alanda muazzam mesafeler aldık ve adeta bir kuantum sıçraması yaşadık. Bu ivmeyi muhafaza ederek savunma sanayi alanında daha çok adımlar atacağız."