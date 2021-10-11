'Afrika'nın Che Guevara'sı Sankara'nın katlinden 34 yıl sonra Burkina Faso'da dava açıldı

Bugün Burkina Faso'da açılan davada ülkenin devrimci lideri Thomas Sankara'ya gerçekte ne olduğuna ilişkin soruşturma başlamış bulunuyor.

Sankara, Batı Afrika ülkesinin cumhurbaşkanı olduktan sadece dört yıl sonra, eski sömürgeci Fransa'nın ve ABD'nin güdümünde gerçekleşen 16 Ekim 1987'deki askeri darbe sonucunda vurularak öldürülmüştü. Halk iktidarına karşı düzenlenen darbeyi yöneten Blaise Compaoré, Sankara'nın öldürülmesini bir "kaza" olarak nitelendirdi, ancak hiçbir zaman bir soruşturma başlatılmadı.

Davadaki 14 sanık arasında, sosyalist iktidara karşı darbeyi yönetip kitlesel protestolarla devrildiği 2014'e kadar 27 yıl ülkeyi yöneten Blaise Compaoré de var.

Eylemlerin ardından Fildişi Sahili'ne kaçan Compaoré, "Afrika'nın Che Guevara'sı" olarak adlandırılan devrimci liderin öldürülmesine karıştığını reddederek duruşmayı boykot ettiğini belirtti.

Sosyalist Cumhurbaşkanı'nın dul eşi Mariam Sankara, 1997 yılında kocasının öldürülmesiyle ilgili suç duyurusunda bulundu ancak Yüksek Mahkemenin soruşturmanın devam edebileceğine karar vermesi 15 yıl sürdü.

İngiltere menşeli Morning Star'a göre Mariam Sankara "Uzun zamandır bunu bekliyordum. Gerçeği ve kimin ne yaptığını bilmek istiyorum" dedi.

Kardeşi Paul Sankara ise "27 yıllık Blaise Compaoré rejimi boyunca uzun süre bekledik. Onun yönetimi altında duruşmanın açılması ihtimalini hayal bile edemezdik” dedi.

Batı Afrika'da devrimin kazanımları: 4 yıllık Sankara iktidarında neler elde edildi?

Sankara 1983'te iktidara geldi ve ülkenin adını Fransız sömürgesi döneminden kalma Yukarı Volta'dan "Dürüst İnsanların Ülkesi" anlamına gelen Burkina Faso'ya değiştirdi.

Sosyalist Sankara iktidarı sırasında tarım arazilerinin feodal toprak sahiplerinden tarlalarda çalışanlara yeniden dağıtılması da dahil olmak üzere bir dizi kampanya başlattı.

Okuryazarlık oranları sadece dört yıllık sosyalist iktidar sırasında yüzde 13'ten yüzde 73'e yükselirken, “Kadınların kurtuluşu olmadan gerçek bir toplumsal devrim olmaz” diyen Sankara'nın yeni hükümeti kadın sünnetine ve zorla evlendirmeye son verdi.

Kendisini Marksist-Leninist olarak tanımlayan Sankara tüm Afrika'yı Batı ülkelerine olan "borçlarını" ödemeyi reddetmeye çağırdı ve Birleşmiş Milletler'de emperyalist savaşlara, ayrımcılığa ve yoksulluğa karşı konuşmalarıyla öne çıktı.

Sankara devrimin ardından bir geçit töreninde

Sankara ayrıca Filistin mücadelesinin ve dünya çapındaki diğer ilerici davaların destekçisiydi. Bugün Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki anıt heykelin etrafında toplanan Sankara destekçileri, davanın cinayete ışık tutmasını umarak bir araya geldi.