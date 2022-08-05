Ezgi Zerkin'in annesi: Kadınlar tek tek gidiyor, sen nasıl devletsin?

İzmir’in Konak ilçesinde 28 Temmuz’da boşanma aşamasında olduğu Deniz Özarslan tarafından silahla vurulan Ezgi Zerkin'in 31 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, hastane önünde basın açıklaması yaptı.

Fail hâlâ yakalanmadı. Ezgi Zerkin'in annesi basın açıklamasında “Devlet de kızımı korumadı” diyerek isyan etti.

Ezgi Zerkin'in annesi şu sözlerle tepki gösterdi:

"Benim çocuğumu devlet de korumadı. Kapıma geldiler, uzaklaştırması var dedim. Eşkalini verdim, adresini verdim. 'Oğlum, evladım, benim kapımda işin ne?' dedim. Geliyor, bağırıyor, küfrediyor, darbediyor, gidiyor. Çıkarsam beni de öldürür, kızımı da öldürür. 'Sen neden benim kapıma geliyorsun?' dedim. Görevli ne diyor biliyor musunuz? 'Benim görevim bu, ben buraya gelebilirim. O senin kapından içeriye girerse o zaman müdahale edebilirim. Sen onu burada tut ki ben gelip yakalayayım.'

'Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiriyor'

Ulan sen beni 112'ye bağlıyorsun. 112, 'Hasta mısın?' diyor. Diyorum ki 'Polis istiyorum.' Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiriyor. Bu kurşun 24 saniyede beynine girdi kızımın. Adam 24 saniyede kaçtı. Sen bana neyin müziğini dinlettiriyorsun? Bakın bunu tutuklayın. Savcılık da suç duyurum var. Karakolda suç duyurum var. Çankaya'daki aile içi şiddette suç duyurum var. Uzaklaştırmamı aldım. Kapıma geliyor akabinde. Arıyorum. İkisini dikiyorlar. Ekip geliyor, ekip gidiyor. Ekip sen bana neden geliyorsun ya? O adam bir alt sokağımda geziyor ya. Çünkü devlette değişen hiçbir şey yok.

'Kadınlar tek tek gidiyor'

Herkes kendi havasında. Bir sandalye peşinde, bir iktidar peşinde. Kadınlar tek tek gidiyor. Anaların canları yanıyor. Ocakları sönüyor bir kalleşin, bir kurşunuyla. Sen nasıl devletsin? Nasıl yakalayamıyorsun ya? İzmir çok mu büyük? Sen bu kadar mı basiretsiz bir emniyetsin? Günlerdir ben sana suç duyurusunda bulunuyorum. Siz benim ölümü de bulacaksınız. O zaman ne yapacaksınız?"