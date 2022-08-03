Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan Soylu'ya tepki

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KDCP), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün sosyal medya hesabından paylaştığı kadın cinayeti verilerinin kendi verileri ile çeliştiğine dikkat çekti.

KDCP, konuyla sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada Soylu'ya tepki gösterdi.

'Her ay kadın cinayetlerini paylaşıyoruz'

KDCP'nin açıklaması şu şekilde

“Bakanlığın verilerine göre: 2021’in ilk 7 ayında 166 kadın cinayeti 2022’nin ilk 7 ayında 158 kadın cinayeti. Bizim verilerimize göre: 2021’in ilk 7 ayında 151 kadın cinayeti, 113 şüpheli kadın ölümü 2022’nin ilk 7 ayında 188 kadın cinayeti, 146 şüpheli kadın ölümü. Yıllardır kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü verilerini uluslararası literatürde geçen ‘femicide’ kavramına göre raporluyoruz. Her ay kaç kadının nerede, nasıl öldürüldüğünü; kaç kadının şüpheli şekilde öldüğünü tüm açıklığı ile paylaşıyoruz.

'Tahammülüz kalmadı demekle cinayetler durdurulamaz'

İçişleri Bakanlığı ise yalnızca 4 yıldır verileri açıklıyor. Bakanlık; verileri hangi kritere göre hazırladığını, hangi cinayetleri kadın cinayeti olarak ele aldığını açıklasın. Şüpheli kadın ölümlerini neden dikkate almadıklarını anlatsın. Gerçekleri manipüle etmeyi bıraksın. Kadına yönelik şiddete karşı mücadele edilecekse çözüm yolları bellidir.

İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çekenler, ‘kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans’ ilkesiyle hareket ettiğini iddia edemez. ‘Tahammülümüz kalmadı’ demekle kadın cinayetleri durdurulamaz. 2010 yılından beri kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi veriyoruz. İktidar; mücadelemizi engellemeye çalışadursun, biz İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284’ü anlatmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durduracağız.”

Bakanlığın verilerine göre:

🔻2021’in ilk 7 ayında 166 kadın cinayeti

🔻2022’nin ilk 7 ayında 158 kadın cinayeti



Bizim verilerimize göre:

🔺2021’in ilk 7 ayında 151 kadın cinayeti, 113 şüpheli kadın ölümü

🔺2022’nin ilk 7 ayında 188 kadın cinayeti, 146 şüpheli kadın ölümü pic.twitter.com/yuspbNXTXH — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) August 3, 2022

2022'nin ilk 7 ayında 188 kadın cinayeti

2022’nin ilk 7 ayında öldürülen 188 kadının ismini tek tek açıklandığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı hangilerini kadın cinayeti olarak saymadığını açıklasın” diyerek bakanlık verilerine ve Bakan Soylu'ya tepki gösterildi.

Soylu'nun açıklaması

Bakan Soylu, dün sosyal medya hesabından 2021’in ve 2022’in ilk 7 ayından öldürülen kadın verileri açıklayarak şu mesajı paylaşmıştı:

“Bir kadın cinayetine dahi tahammülümüz yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2021'in ilk 7 ayında maalesef 166 olan kadın cinayeti, 2022 ilk 7 ayında 158 oldu. Bir sayısının bile fazla olduğunun bilinci ile aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle toplumun tüm kesimleriyle birlikte şiddetle mücadeleye devam ediyoruz.”