Ezgi Mola'dan Çilem Doğan'ın hapis cezası kararına tepki

Adana'da kendisine sistematik şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan 'eşi' Hasan Karabulut'u 2015 yılında öldüren Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Doğan'ın cezasının onanmasının ardından konuşan Doğan "Kadın mücadelesi kazanacak" demiş ve bir mektup yazmıştı.

Söz konusu karara tepki gösteren oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından Çilem Doğan'ın mektubunu paylaşarak, "Kararı verenler; içinize sindi mi bu! Adil mi bu? Gerçekten merak ediyorum, bu adil olması gereken mi?" diye yazdı.