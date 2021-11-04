Adana'da kendisine sistematik şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan 'eşi' Hasan Karabulut'u 2015 yılında öldüren Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Doğan, cezaevine girmeden önce kadınlara mektup yazarak şunları söyledi:
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çilem Doğan'dan mesaj: Kadın mücadelesi kazanacak
15 yıl hapis cezası onanan Çilem Doğan cezaevine girmeden önce bir mektup yayımladı, 'Kadın mücadelesi kazanacak' dedi.
Haber Merkezi
Adana'da kendisine sistematik şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan 'eşi' Hasan Karabulut'u 2015 yılında öldüren Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Doğan, cezaevine girmeden önce kadınlara mektup yazarak şunları söyledi: