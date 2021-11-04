Çilem Doğan'dan mesaj: Kadın mücadelesi kazanacak

Adana'da kendisine sistematik şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan 'eşi' Hasan Karabulut'u 2015 yılında öldüren Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Doğan, cezaevine girmeden önce kadınlara mektup yazarak şunları söyledi:

“15 yıl cezayı onayarak, Çilem Doğan’ı hapsetmediniz. Siz 8 yaşındaki bir çocuğu ve dünyadaki bütün kadınları hapsettiniz.

Erkek adaletten bir şey beklemedik, beklemiyoruz. Yine bizi yanıltmadı.

Biz kadınlar ‘Kirpiğimiz yere düşmesin’ diye omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.

Kızım ‘Mira Su’ siz kadınlara emanet.

Kadın mücadelesi kazanacak.

Bütün kadınları dayanışmasının sıcaklığıyla kucaklıyorum…”