Çilem Doğan'ın hapis cezası onandı

Adana'da kendisine sistematik şiddet uygulayan ve fuhuşa zorlayan 'eşi' Hasan Karabulut'u 2015 yılında öldüren Çilem Doğan'ın 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Doğan, onama kararıyla birlikte tekrar cezaevine girecek.

Tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Doğan, 2016 yılında 50 bin TL kefaletle tahliye olmuş, dava ise Yargıtay'a gönderilmişti. Beş yılın ardından Yargıtay bugün Doğan'ın 15 yıllık hapis cezasını onadı. Cezasının onanmasıyla birlikte Doğan tekrardan cezaevine girecek.

ANKA'ya açıklamada bulunan Doğan'ın avukatı Canan Dumrul cezanın infaz edileceğini, ancak yeniden yargılama için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.

Cezanın infazı aşamasının üzücü ve beklemedikleri bir karar olduğunu belirten Dumrul "Çilem’in dosyasında bozmayı gerektirecek çok fazla gerekçe vardı. Adli Tıp raporunun hatalı değerlendirilmesinden tutun da olayın oluş şeklinin yerleşik içtihatlara aykırı değerlendirmesine varana kadar bir dizi hukuki aykırılık vardı. Normal hukuki bir yargılamada çok fazla bozma gerekçesi olabilecek argüman bulunuyordu bu dosyada" dedi.

Yargının Doğan'a yaşama hakkı tanımadığını dile getiren Dumrul "Çilem bu kararla yemeğin tuzunu az koyduğu için öldüren erkeklerle aynı yere kondu. Bir erkeğin yemeğin tuzunu az koyduğu için öldürmesi de haksız tahrik. Çilem’in hayatta kalmak için öldürmesi de haksız tahrik" diyerek açıklamasına son verdi.