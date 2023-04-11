Eyüpsultan Belediyesi milyarlık arazileri satıp ihaleleri AKP'lilere dağıtmış

İstanbul'da AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'nin milyonlarca liralık harcamaları ve tartışmalı ihaleleri ortaya çıktı.

Belediye Meclisi'nde CHP grubunun başkanvekili Ali Haydar İşkar, 2022’de belediyenin 80 bin anahtarlık aldığını tespit ettiğini belirterek, “Belediyemiz mevcut ödemelerini yapamayarak ceza ödeyemeye maruz kalırken bu savurganlık niye?" sorusunu sordu.

1,7 milyon lira elden dağıtıldı

Birgün'de yer alan habere göre denetim komisyonunda yer almasına rağmen AKP’li belediyenin birçok dosyayı kendisinden gizlediğini belirten İşkar, belediyenin lise son sınıf öğrencilerine verdiği burslara da mercek tuttu. İşkar’ın raporunda, “İlçede eğitim gören ve ikamet eden lise son sınıf öğrencilerine, üniversiteye katkı payı olarak verilen toplam 1 milyon 741 bin lira Deniz Dilmen Elkatmış’a elden teslim edilmiştir. Fakat bu kadar yüksek meblağın elden bir personel aracılığı ile dağıtılması doğru bir yöntem değildir." ifadeleri yer aldı.

İşkar, 30 Ağustos 2022 tarihinde Zafer Bayramı kutlamaları için Eyüpsultan Kültür Merkezi’nin önündeki etkinlik alanında düzenlenen Sefo konseri için 1 milyon lira harcandığını da belirledi. Bu harcamaya itiraz eden İşkar, “Yüksek ücretli programlar belli bir süre askıya alınıp, halkın ana gündemi olan açlık sorununa az da olsa katkı sunulabilirdi” hatırlatmasını yaptı.

Belediyeye ait 38 arazi satıldı

Belediyenin 2022 yılında tarihinin en büyük arsa satışlarını gerçekleştirdiğine vurgu yapan CHP’li İşkar, belediyenin sadece bir yılda toplam değeri 5 milyar 286 milyon lira olan 38 arazisini sattığını açıkladı. Ayrıca belediyenin bankalara milyonlarca liralık kredi borcu olduğu da ifade edildi. Belediyenin vergi borçları ile SGK borçlarının da arttığı belirtildi.

İhaleler AKP'lilere gitti

CHP’li İşkar’ın hazırladığı raporda şu tespitler yer aldı: