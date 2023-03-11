EYT'linin kıdemi için patronlara sağlanan ucuz kredi iki katına çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında patronlarla buluştu.

Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için daha önce açıkladıkları Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinde bu kapsamdaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında depremin ardından atılan adımlar ve sağlanan destekler hakkında bilgi veren Nebati, "EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu dönemde dahi EYT’yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak, verdiğimiz sözlerin her daim arkasında durduğumuzun en güncel örneklerinden biridir" diye konuştu.

'Belgesini iletene 72 saat içinde ödeme yapılacak'

Deprem sonrası sigorta sürecine de değinen Nebati, hafif hasarlı binalarda ödemelerin 3 gün içinde başlayacağını açıkladı:

"Bu kapsamdaki ödemelerimiz, tarım sigortacılığına göre kat ve kat daha fazla olup mevcut durum itibarıyla 3 milyar liradır. Şimdi ise tarafımıza gelen ihbarların yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlarımızın ödemelerini hızlandırmak için DASK tarihinde bir ilk olarak yeni uygulama başlatıyoruz. Bu uygulamayla e-devlet üzerinden kolayca alabilecekleri hasar belgelerini DASK'a web sitesi üzerinden ileten sigortalılarımıza 72 saat içinde hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.