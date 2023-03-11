11 ilde 279 bin bina kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te çalışmaların tamamlandığını aktaran Kurum, "11 ilimizde, 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi. 821 bin 302 bağımsız bölüm, 279 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık." dedi.

Şanlıurfa'daki son durumu açıklayan bakan, "17 bin 267 bağımsız bölümden oluşan 7 bin 417 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olarak tespiti yapıldı." ifadelerini kullandı.

'Hasar tespit çalışmalarında yüzde 90 seviyelerine geldik'

Kurum, hasar tespit çalışmalarında yüzde 90 seviyelerine gelindiğini aktararak, "Artçı depremler sebebiyle yeniden hasar tespitini yaptığımız illerimiz, ilçelerimiz mevcut. İnşallah önümüzdeki günlerde 11 ilimizde de hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağız" dedi.