EYT'lilere düşük maaş tartışması: 'İnsanca yaşayabileceğimiz maaş hakkımız'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan düzenlemenin ayrıntıları AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Aralık ayında açıklandı. EYT'de yaş sınırı kalktı, 2 milyon 500 bin kişinin emekli olacağı belirtildi.

Yeni düzenleme ile yaş sınırı ortadan kalksa da EYT'lilerin büyük bir kısmının en düşük emekli aylığını alacakları ortaya çıktı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran da konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Boran, "Bir yandan emeklilik hakkımız için, bir yandan da bağlanacak emekli maaşlarıyla mücadeledeyiz. Yüzde 10-17 oranlarla bağlanacak EYT emekli maaşları. Bunu reva görenler vicdanlarınız size sesleniyor. Sosyal yardım değil insanca yaşayabileceğimiz maaştır hakkımız" ifadelerini kullandı.