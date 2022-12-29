EYT'liler için düşük maaş tehlikesi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan düzenlemenin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam açıklandı. EYT'de yaş sınırı kalktı, 2 milyon 500 bin kişinin emekli olacağı belirtildi.

Yeni düzenleme ile yaş sınırı ortadan kalkıyor fakat aylık bağlama konusunda eski sistem uygulanacak. Uzmanlar EYT'lilerin büyük bir kısmının en düşük emekli aylığını alacaklarını söyledi.

En düşük emekli aylığını alacaklar

5510 sayılı kanunun aynı şekilde yürürlükte olduğunu ve aylık bağlama oranlarının üç farklı dönem için hesaplandığını söyleyen uzmanlar, 1993 öncesinde çalışanlar, 2000 ile 2008 arasında çalışanlar ve 2008 sonrası çalışanlar için farklı aylık bağlama oranları olduğunu, bu üçünün ortalaması alınarak bir aylık belirlendiği bilgisini verdi.

Bu yasanın yeni EYT düzenlemesinde de geçerli olacağını belirten uzmanlar, "1999’da bu kanun çıkmadan önce tek bir aylık bağlama sistemi vardı, 1999’da farklılaştı. EYT’de sadece yaş koşulu ortadan kalkmış oldu. Aylık bağlama oranı bugünkü gibi devam edecek. En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL ise EYT’lilerin de alacağı en düşük aylık 3 bin 500 TL olacak" uyarısında bulundu.

'SGK'dan bir miktar harçlık almış olacaklar'

Sözcü'nün haberine göre EYT'lilere bağlanacak olan aylıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bu EYT’lileri bekleyen bir tehlike aslında. Aylık bağlama oranları düşeceği için büyük bir kısmı çok düşük emekli aylığı alacak. Şu an zaten işçi emeklilerin ortalama emekli aylığı 4 bin 600 TL. Bu yüzden büyük bölümü tekrar çalışmak isteyecektir .Yani şu pahalılıkta EYT’liler SGK’dan bir miktar harçlık almış olacaklar, bir yandan da çalışmaya devam edecekler. Bu insanları eski sisteme göre emekli ediyorsanız, aylıklarını da eski sisteme göre bağlamanız gerekir."