EYT başvurularında 100 gün mağduriyeti: Sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar

Hürriyet yazarı Noyan Doğan bugünkü köşesinde EYT’den emekli olmak için başvuru yapıp çalıştıkları işyerlerinden ayrılanlardan bazılarının hâlâ emekli olamadığını hatırlattı. Doğan, 100 günlük yasal sürenin dolmasıyla yurttaşların devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanamaz hale geldiklerine dikkati çekti.

Benzer bir haber ise Samsun’dan geldi. Erdoğan Kaya, mart ayında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurdu. İşlemleri tamamlanan Kaya, 44 yaşında emekli edildi. Çalıştığı iş yeri tarafından tazminatı da ödendi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Kaya’ya SGK’dan gelen mesajda ‘EYT başvurusunun iptal edildiği’ bildirildi. Yetkililer, EYT başvurusunun ‘birinci derece yakınının yanında sigorta başlangıcı’ olduğu için iptal edildiğini söyledi.