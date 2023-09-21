Eylül'de artan tüketici güveninde kötümser tablo sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına dair tüketici güven endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçlarına dayalı olarak hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında 68 olarak kaydedilmişken Eylül'de yüzde 5,1 artışla 71,5'e yükseldi.

Ayrıca, mevcut dönemde hanehalkının maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 0,1 artarak 56,2'ye yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanehalkının maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 63,7 iken Eylül'de yüzde 8,1'lik bir artışla 68,9 oldu. Ağustos ayında 63,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise yüzde 7,8'lik bir artışla bu ay 68'e yükseldi.

Eylül ayında gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise Ağustos'ta 89 iken, yüzde 4,2'lik bir artışla 92,7 olarak kaydedildi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.