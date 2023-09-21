Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) gerçekleştireceği toplantı sonrası saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

Son üç PPK toplantısında politika faizi yüzde 16,5 artırılmıştı. 24 Ağustos'ta yapılan son PPK toplantısında politika faizi, 750 baz puanlık artışla yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkartılmıştı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çıkarılacağını tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.