Eylemler kazanım getirdi: Kaş Marina'da rant planı reddedildi

Makyol ve Koç Holding'e ait Setur'un işlettiği Kaş Marina’nın genişletilmesi için imar planı değişikliği sunulmuş, teklifin Kaş Belediye Meclisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’nda kabul edilmesi tepkilere yol açmıştı.

Yeni ticari alanlar, otel ve SPA merkezi ile marinada imar yoğunluğunu artıracak değişiklik için son oylama Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapıldı.

Oylama öncesi protesto: 'Bir kez daha düşünün'

Oylama öncesinde belediye binası önünde bir araya gelen yurttaşlar rant projesini protesto etti.

Kaş Çevre ve Kültür Derneğinin düzenlediği basın açıklamasında projenin yol açacağı tahribat şu sözlere anlatıldı:

"Bu plan değişikliğini ile marina sahasındaki yapı yüksekliğinin 4,5 metreden 6,5 metreye çıkacak. Yapılaşma yaklaşık 2 katına çıkacak. Denize, 124 ve 242 metre uzunluğunda iki yüzer iskele yapılacak; yat bağlama kapasitesi en az 122 adet artırılacak. Yat çekek yeri daraltılarak denize sıfır dükkanlar (bir nevi yatay AVM) inşa edilecek, önüne denizin üstüne asma yürüyüş yolu yapılacak.

Marina yapımına başlanmasından itibaren halkın deniz kıyısını serbestçe kullanmasının önünü zaten kesmiştir; şimdi kat yüksekliği 2 metre daha artırılarak deniz manzarasıyla arasına duvar örülmüş olacaktır. Yükseltilen duvarlar Kaş’ın siluetini de iyice bozacaktır. Yaratılacak ilave otel-dükkan sair işletmelerin kapasite artışlarının getireceği araç trafiği yükü de Kaş’ın kördüğüm olan trafik ve otopark sorununu iyice içinden çıkılmaz hale getirecektir.''

Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine seslenen yurttaşlar, ''Karar verirken vicdanınızın sesini dinleyin. Bir kez daha düşünün!'' sözleriyle üyeleri 'hayır' oyu vermeye çağırdı.

Tepkiler sonuç verdi: Belediye meclisi rant planını reddetti

Belediye meclis toplantısında gündeme gelen imar değişikliği tasarısı reddedildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan eylemde bir araya gelen yurttaşlar kararı kutlarken, tüm kesimlere dayanışma dileklerini iletti.

"Kaş’ın ve yurdumuzun doğasının, denizlerinin, kültürünün korunması, daha yaşanır bir kent olması için mücadelemize yine hep birlikte devam edeceğiz" diyen Kaş Çevre ve Kültür Derneği ile Kaş Çevre Platformu Bileşenleri "Kaş için telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacak bir yanlıştan dönmüştür" mesajını paylaştı.