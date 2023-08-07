Kaş Marina’da sağlık tesisini bile otele çevirmişler!

Kaş Marina’da yapılmak istenen imar planı değişikliği ile mevcut panda ilk yardım ünitesi ile yatçılar için ayrılan idari ve kulüp binalarında oluşan toplam 529 metrekarelik alanın otel alanına çevrilmek istendiği ortaya çıktı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde MAKYOL-Setur ortaklığında işletilen Kaş Marina’da imar planı değişikliği yapmak isteyen firmanın talebi bugün Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülecek. Mevcut planda yer alan yapı emsal oranını iki kat artırmak isteyen işletmeci şirketin hazırladığı plan değişikliği talebinde, içinde ilk yardım ünitesi ile yatçılar için ayrılan sosyal tesis ve idare binasının da yer aldığı toplam 529 metrekarelik alanın otel alanına dönüştürülmesi istendiği ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ‘uygun’ bulduğu şirketin bu talebini de içeren plan değişikliğini Büyükşehir Meclisi de onaylarsa 25 yıllığına alanın kullanımını elinde bulunduran şirkete büyük bir rant sağlanmış olacak.

Antalya’nın Kaş ilçesinde MAKYOL firması tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeliyle inşa edilen Kaş Marina’nın kullanım hakkı 2032 yılına kadar bu firmaya verildi. Yaklaşık dörtte biri denizin doldurulmasıyla elde edilen toplam 208 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan marinada mevcut imar planı doğrultusunda inşa edilen ticari, sosyal ve idari binalardan oluşan çeşitli yapılar bulunuyor.

Şirket yapılaşmayı ve yat kapasitesini arttırmak istiyor

Ancak marina işletmesi konusunda deneyimli olan Setur’la birleşen şirket, MAKYOL-Setur ortaklığıyla işlettiği 487 yat bağlama kapasiteli Kaş Marina’da imar planı değişikliğine gitmek için üç yıldır çaba harcıyor. Hazırlanan plan önerisine göre şirket mevcuttaki yapılaşma emsal oranını iki kat artırırken, 266 yat kapasiteli iki yeni yüzer iskele ekleyerek yat kapasitesini de artırmak istiyor.

Kaş Belediyesi önce reddetti sonra onayladı

Plan değişikliği talebi daha önce hem Kaş Belediyesi hem de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilmişti. Ancak geçtiğimiz Mart ayında Kaş Belediyesi marina için hazırlanan plan değişikliğini Meclisten geçirerek onayladı.

Düzenleme Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne havale edilen düzenleme, 27 Temmuz 2023 tarihinde Büyükşehir İmar Komisyonu tarafından da uygun bulunarak Meclis’e gönderildi. Bugün yapılacak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ağustos ayı oturumunda görüşülecek olan plan değişikliğine Kaş’taki sivil toplum örgütleri ve turizmciler karşı çıkıyor.

Kaşlı STK'lar belediye önünde eylem ve açıklama yaptı

Kaş’a alternatif bir ticari alan yaratmak projesi olarak görülen düzenlemenin reddedilmesini talep eden Kaşlı sivil toplum örgütleri Meclis toplantısı öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde bir eylem ve basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

Marinadaki yapılaşmayı iki kat arttıran plan değişikliği talebi

Kaş Marina için hazırlanan plan değişikliği raporunda yer verilen ayrıntılar, Kaş’taki turizmcilerin ve yerel halkın tepkilerini haklı çıkaracak ayrıntılar içeriyor. İşletmeci şirketin plan değişikliği talebine ilişkin görüş almak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ilettiği yazıda, mevcut onaylı imar planında bulunan yapılaşmaya ilişkin yüzde 5 emsal oranının yüzde 10’a çıkarılmasını talep etti.

İlk yardım ünitesi bile otele dönüştürülecek

Mevcut imar planına göre kullanılan alanın yalnızca yüzde 1’ini oluşturan ticari alanların da artırılmasını talep eden işletmeci şirket, mevcut planda ‘yönetim alanı’ olarak ayrılan bölümde yer alan 143 metrekarelik ilk yardım ünitesi ile 121 metrekarelik yatçı sosyal tesisi ve 143 metrekarelik yatçı kulübü idare binasının da otel alanına dönüştürülmesini talep etti. Toplam 529 metrekarelik alanın ticari kullanım statüsünde olan konaklama tesisine dönüştürülmesiyle ilgili şirketin talebi bakanlık tarafından da uygun görüldü.

Ulaştırma Bakanlığı otel talebini 'uygun' buldu

Bakanlığın cevabi yazısında, ilgili yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde daha kaliteli hizmet verilebilmesi amacıyla yapı yoğunluğunu artırmamak ve mevcut arazideki yapılaşma koşulları dâhilinde şirketin taleplerini içeren imar planı değişikliğinde bir sakınca bulunmadığı bildirildi.

Kaş halkından başkan Böcek'e çağrı geldi

Kaş Çevre ve Kültür Derneği ile Kaş Çevre Komisyonu, plan değişikliği talebinin oylanacağı Meclis toplantısı öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik bir mektup kaleme alarak planın onaylanmaması çağrısında bulundu. Marina’nın inşası ve sonrasında kapalı bir deniz olan Bucak Denizi Koyu’na yumurtlamaya gelen açık deniz balıkları ile deniz çayırlarının alandan uzaklaştırıldığına işaret edilen çağrı metninde, yapılan son düzenlemeyle şimdi de Kaş halkının denizden sürülmek istendiği savunularak şöyle denildi:

‘Önce balıklar kovuldu şimdi de halkı kovacaklar'

“Buradan Sayın Muhittin Böcek’e sesleniyoruz! Bu koyda yunuslarla birlikte yüzen eski Kaşlıların öyküleri hala kulağımızdadır. İmar planı değişikliği, işte bu koyu insanların, balıkların, memeli deniz hayvanlarının elinden alarak, dizel motorlu canavarların otoparkı haline getirecektir. Marina, koyun içinde yerel turizme karşı kendi kapalı devre turizm işletmesini kurmak istemektedir. Beton duvarlarla çevrili çitler ardında ‘her şey dâhil’ -konaklama, yeme-içme, alışveriş-, bir tekne turizmi işletmesi oluşturarak, Kaş esnafının bu pastadan alabileceği payı kendi cirosuna katacaktır. 20 bine yakın kaçak yapısı olan Kaş’ın, Marinanın genişletilmesine ve imar yoğunluğunun arttırılmasına dair bir imar planı değişikliğine değil, acil olarak çağdaş, demokratik kriterlere göre oluşturulmuş Kaş’ı ve civar köylerini kapsayan imar planına gereksinimi vardır.

‘Bu karardan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz'

Böyle bir imar planı ise Marinanın bu koydan çıkarılmasıyla işe başlamak durumundadır. Kaş haritasına bakan herkes bu basit gerçeği görebilir. Kamu yararını değil, şirket karını merkezine alan Kaş Marina ile ilgili imar planı değişikliğinin Meclis gündeminden hemen çıkarılmasını, Kaş Marinanın işgal ettiği koydan yarattığı çevre felaketleri nedeni ile çıkarılması için gerekli girişimlerin bir an önce başlatılmasını talep ediyor, Kaş Belediyesi CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oyları ile daha önce üç defa reddedilmiş bu rant planına Kaş Halkı olarak bir ağızdan ‘hayır’ diyoruz. Konuyu bilgilerinize sunuyor, parti komisyon ve meclis üyelerinizin bu karardan bir an önce geri dönmesini talep ediyoruz.”