Eylem yapan öğrenciler yurttan uzaklaştırıldı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da KYK’ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu’nda yurt koşulları protesto edilmişti.

Pandemiye rağmen odalarda yatak sayısı arttırılmış, yemeklerde porsiyon sayısı düşürülmüş ve fiyatlar arttırılmıştı.

Eylemlerin ardından çok sayıda öğrenci hakkında soruşturma başlatılarak öğrencilerden yazılı ifadelerini vermeleri istenmişti.

Hakkında soruşturma başlatılan öğrencilerden ikisi ise ifadelerini vermeye gittiklerinde, yurt yönetmeliğine henüz bu yıl eklenmiş 24-(3) maddesi gerekçe gösterilerek yurt müdürü tarafından yurttan 1 ay süreyle uzaklaştırıldı.

Barınma sorunu yaşayan öğrenciler uzaklaştırmaya tepki gösterdi.