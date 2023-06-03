Evrim Günleri'ne 'milli hassasiyet' soruşturması açan GTÜ'den 'harem selamlık' pikniğe izin

Gebze Teknik Üniversitesi’nde Yeniler Topluluğu ve Seferber Topluluğu isimli iki kulüp, "harem-selamlık" piknik yapacaklarını duyurdu. Pikniğin erkeklere yönelik olduğu söylenen açıklamada, "katılmak isteyen kadınların ayrı oturmak şartıyla gelebileceği" söylendi.

Üniversite öğrencilerinin tepkisini çeken olay gündeme gelince, topluluktakiler "İsteseniz de istemeseniz de bu piknik yapılacak" dedi. "Harem selamlık" uygulamasına tepki gösteren öğrenciler topluluk tarafından hedef gösterilerek "provokatif" olmakla suçlandı. Öğrencilerin tepkisi sonucu 7 Haziran olarak duyurulan etkinlik, 16 Haziran’a ertelendi.

Evrim Günleri'ne 'milli hassasiyet' diyen rektörlük 'harem selamlık' pikniğe izin verdi

Rektörlük etkinliklerdeki düzenlemenin nasıl yapılacağının kulüplerin inisiyatifinde olduğunu, bu yüzden de etkinliğin ‘harem selamlık’ şeklinde düzenlenebileceği açıkladı. Yani rektörlük ‘harem selamlık’ uygulamasına izin verdi. Aynı rektörlük daha önce GTÜ Öğrenci Kulübü’nün (IEEE Topluluğu) düzenlediği Evrim Günleri paneline araştırma ve soruşturma kararı vermişti. Açılan soruşturmanın gerekçesi ise ‘milli hassasiyetler’ olmuştu. Bahar şenlikleri ve yine öğrencilerin düzenlemek istediği okul partileri ise daha önce türlü gerekçelerle engellendi ve iptal edildi.

2019 yılında Evrim Günleri’ne açılan soruşturmaya ilişkin soL Haber, soruşturmanın açıldığını duyuran isimle konuşmuştu.

“Evrim Günleri'nin milli hassasiyetler ile nasıl bir alakası olabileceğine anlam veremediğimizden Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Mercan'ı arayarak kendisine sorduk. Bir köşe yazısında yer alan hakaret cümlelerine dayanarak okulda yapılmış bir etkinliğe soruşturma açılmasının nedenini sorduk. Mercan kendisinin ve rektörün etkinlik yapıldığı esnada Ankara'da olduğunu, bu sebeple inceleme başlattıklarını söyledi."

Toplulukları nereden tanıyoruz?

BirGün'den Berkay Sağol, "harem selamlık" piknik düzenleyen toplulukların bağlantılarını ortaya çıkarmıştı. "Harem selamlık" piknik düzenleyecek Seferber Topluluğu'nun daha önce yine üniversitede sadece erkeklere yönelik ‘tanışma toplantısı’ ile gerici Yedi Hilal Derneği’yle de ortak etkinlikler düzenlediği ortaya çıkmıştı. Yeniler Topluluğu da aynı şekilde TÜGVA ve İHH İnsani Yardım Vakfı ile ortak etkinliklere imza atmıştı. Seferber Topluluğu’nun ayrıca geçtiğimiz Nisan ayında yine üniversite kampüsünün içinde “Medine usulü iftar programı” başlığıyla bir etkinlik düzenlediği de öğrenilmişti.