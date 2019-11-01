Gebze Teknik Üniversitesi'nde Evrim Günleri'ne 'milli hassasiyet' soruşturması

Gazete Gebze adlı internet sitesinde 'Hay sizin 'evrim'inize!' başlığıyla yayımlanan bir yazı, Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğünün okulda düzenlenen 'Evrim Günleri' hakkında soruşturma açmasına yetti. Yazarın üniversiteyle 'bilim düşmanlığı' dışında bir ilişkisi bulunmadığı anlaşılıyor.

Gebze Teknik Üniversitesi'nde Öğrenci Kulübü IETT Topluluğu'nun üniversitede düzenlediği Evrim Günleri hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturma kamuoyuna Gazete Gebze internet sitesinde yayımlanan haberle yansıdı. Haberde şöyle deniliyordu:

Geçtiğimiz günlerde GTÜ Öğrenci Kulübü’nün (IEEE Topluluğu) üniversitede düzenlediği ve kamuoyunda tepki çeken Evrim Günleri paneli için gazetemiz Genel Koordinatörü Kamil Uzunmehmet’in ‘Hay Sizin Evrim’inize’ başlıklı köşe yazısı üzerine GTÜ genel sekreter yardımcısı Uğur Mercan bir açıklama yaptı.

'İZLEMEDİM AMA PANEL NEYİN YAPMIŞLAR'

Soruşturmaya neden olan Gazete Gebze'nin Genel Koordinatörü Kamil Uzunmehmet 'Hay Sizin Evrim'inize' başlıklı köşe yazısında, konu edindiği etkinlikleri izlemediğini açıkça belirtiyor. Aslına bakarsanız, etkinliklerin afişini görmüş olduğu bile kuşkulu.

Yazı şu sözlerle başlıyor:

Gün geçmiyor ki bu ülkede en önemli kurumlar, halka hizmet için göreve gelen insanlar bir pot kırıp, buralara geliş nedenleri ile çelişsinler. İşte onlardan birine hem Gebze Teknik Üniversitesi gibi bir bilim yuvası, hem de Darıca Belediyesi gibi bir önemli Belediye imza atmış. GTÜ Öğrenci kulübünü IEEE’nin düzenlediği Evrim Günleri’ne Darıca Belediyesi sponsor olmuş! Şaşırdım mı?

Evrim Günleri'ne ilişkin Uzunmehmet'in yorumu ise şu sözlerde içeriliyor:

Ben bu toplantıya gitmedim; Davet etselerdi gider miydim bilmiyorum. Ancak o toplantıda bu ülkede ateistlerin ve uç insanların savunduğu Evrim Teorisi konuşuldu mu konuşulmadı mı bilmiyorum. Ama sırf konusundan bile bu tür bir etkinlik zihinlerin bulaşmasına, algıların farklı yönlere çekilmesine zemin hazırlamak için yeterlidir. Eğer bu millet Biz kimiz? Nereden geldik? gibi sorulara cevap arayacaksa, bu cevapları bulacağı yer Kur’an-ı Kerim’dir. Olmadı fıkıh kitaplarıdır… Olmadı Diyanet İşleri başkanlığı ve müftülerdir!!!

İşte bu yazının çıkmasını takip eden günlerde Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Mercan, ''Milli hassasiyetlerimiz de dikkate alınarak gerekli araştırma ve soruşturma başlatılmıştır'' sözleriyle etkinlik hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

'BİZ YOKKEN OKULDA EVRİM GÜNLERİ DÜZENLENMİŞ'

Evrim Günleri'nin milli hassasiyetler ile nasıl bir alakası olabileceğine anlam veremediğimizden Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Mercan'ı arayarak kendisine sorduk. Bir köşe yazısında yer alan hakaret cümlelerine dayanarak okulda yapılmış bir etkinliğe soruşturma açılmasının nedenini sorduk. Mercan kendisinin ve rektörün etkinlik yapıldığı esnada Ankara'da olduğunu, bu sebeple inceleme başlattıklarını söyledi.

'Milli hassasiyetlerin konuyla nasıl bir ilgisi olduğunu sorduğumuzda Mercan'ın verdiği yanıt yine bir soru oldu. Sorumuzu "Milli hassasiyetlerin nesini anlamadınız'' sözleriyle yanıtladı. Milli hassasiyetler ile bilimsel bilginin bağını kuramadığımızı, bunun soruşturmanın gerekçesi açısından anlayamadığımız bir konu olduğunu söyleyerek, soruşturma gerekçesinin ne olduğunu sorduğumuz Mercan konu ile ilgili yazılı açıklama yapacaklarını söyledi.

'MİLLİ HASSASİYETLERİ DE DİKKATE ALARAK SORUŞTURMA BAŞLATTIK'

Üniversite yönetiminden daha sonra beklediğimiz yazılı açıklama gelmedi. Öte yandan Gazete Gebze sitesindeki haberde üniversitenin ilk yaptığı açıklama şöyleydi:

Gebze Teknik Üniversitesi, bilimin ışığında, ülkemize ve milli değerlerimize saygılı gençler yetiştirme gayesinde olan ülkemizin ilk 11 araştırma üniversitesinden birisidir. Gebze Teknik Üniversitesi olarak elliden fazla öğrenci kulübü ile yıl içinde 300'den fazla etkinliğe imza atılmaktadır. Öğrenci Topluluklarımız hem alan bilgileri hem de alan bilgileri dışında da sürdürdükleri etkinliklerde dünyanın üzerine konuştuğu bilimsel tüm tartışmalarla ilgili konuları ele almaktadırlar. Üniversitemiz öğrenci toplulukların yaptığı bu etkinliklerde rektörlüğün onay ve düzenleme süreçlerinde bir müdahalesi olmamaktadır. Mevzu bahis etkinliğin organizasyon ve düzenlenme aşamasına ait olarak milli hassasiyetlerimiz de dikkate alınarak gerekli araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

'HAY SİZİN EVRİM'İNİZE!' BAŞLIKLI YAZIYI YAZANIN SORUŞTURMANIN HABERİNİ YAPMA KEYFİ

Gazete Gebze köşe yazısının ardından kulübe de soruşturma açılmasını övünerek haber yaptı. Köşe yazısındaki hoyratlık ve cehalet bu haberde de devam ediyordu. Soruşturma konusu olan etkinlikleri "Evrim Günleri paneli" olarak anan Gazete Gebze'nin Genel Koordinatörü sıfatını taşıyan Kamil Uzunmehmet, yerine getirdiği kamu görevi için belli ki çok kıvançlıydı.

Haberimizi hazırladığımız sırada Kamil Uzunmehmet'e ulaşamadık. Uzunmehmet'in akademik birikimi, gördüğü eğitim ve bilimsel konularla ilgisi konusunda elimizde olan tek bilgi kendisinin Linked In kariyer sitesine koyduğu kişisel tanıtım bilgisi.

Buna göre Kamil Uzunmehmet, 1982 - 1986 yılları arasında Hacette Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik okumuş. Bu dönem hakkında Uzunmehmet'in yazdığı not özellikle ilgi çekici: Eğitim gördüm. Sosyal projelerde oldum.Proje uyguladım.