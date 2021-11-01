Everest Yayınları'nın bu yılki İlk Roman Ödülü Devrim Koçak'a verildi

Everest Yayınları'nın 2006 yılında yeni yazarlar ve metinler keşfetmek amacıyla başlattığı İlk Roman Yarışması'nın bu yılki kazananı "Nergis Hanım Hakkında Bazı Şeyler" adlı dosyasıyla Devrim Koçak oldu.

Asuman Kafaoğlu-Büke, Bahriye Çeri, Gülfem Pamuk, Sema Kaygusuz ve Zekiye Antakyalıoğlu'ndan oluşan jüri kararını oy birliğiyle aldı ve gerekçesini şöyle sundu:

"Birbirinden uzak kişiliklerin gizli bağlarını gözeten bu anlatı, biçimsel arayışı, kurgusal yapısı, duyumsal ve sahici dil dünyasıyla ilk roman ödülüne değer görüldü. Bir gönül borcu hikayesini enigmatik temalarla anlatmayı başaran bu romanın hassas ruhlara yer açan özel bir yazarı müjdelediğini düşünüyoruz."

Everest Yayınları'ndan yapılan açıklamada "Devrim Koçak'ı tebrik eder; değerli jürimize her yıl olduğu gibi bu yıl da desteğini esirgemeyen Cemil Kavukçu'ya; Adalet Çavdar'a ve diğer tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi.