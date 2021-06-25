Rıfat Ilgaz Roman Ödülü sonuçları açıklandı

Cide Belediyesi tarafından günümüzde toplumcu gerçekçi edebiyatı yaşatmak ve yazınımıza yeni yazarlar/yapıtlar kazandırmak amacıyla, Türk edebiyatının çınarı Rıfat Ilgaz adına düzenlenen roman yarışması sonuçlandı.
20 Nisan’da başvurusu sona eren yarışmaya 68 roman dosyası katıldı. Seçici Kurul, uzun soluklu bir çalışma sonucunda Atay Sözer’in “Dünyanın En Kötü Avukatı” adlı romanını birincilik ödülüne değer gördü.
Feyza Hepçilingirler, Eren Aysan, Öner Yağcı, Mehmet Saydur ve Hidayet Karakuş'tan oluşan Seçici Kurul, bugün salgın nedeniyle online olarak yaptığı toplantı sonrasında “Dünyanın En Kötü Avukatı” romanının günümüzün ülkeyle ilgili önemli bir sorunsalını, dinsel örgütlenmenin tırmandığı yerleri, vardığı boyutu işlemesi; sağlam bir kurguyla örüntüsünde kadın sorununa değinmesi, alaysamalı bir dil kullanarak gerçekçi bir anlatımla romanlaştırması açısından 2021 Rıfat Ilgaz Ödülü'ne değer görüldüğünü açıkladı.
Ödül Töreni 9-11 Temmuz’da düzenlenecek olan Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Festivali’nde yapılacak.
Atay Sözer kimdir?
12 Temmuz 1959 yılında İstanbul’da doğdu. MSÜ Sinema-Tv Bölümünden mezun oldu. Sinemada yönetmen yardımcılığı yaptı, çeşitli sinema ve Tv dizisinin senaryosunu yazdı. Cumhuriyet, Evrensel, Gırgır, Öteki İstanbul gibi yayınlarda mizah yazarlığı ve karikatüristlik yaptı. “Mobidik” çocuk dergisinde yazılar yazdı.
Arkadaşlarıyla Homur Mizah Grubu’nu kurdu, bu çatı altında Homur, Homurcuk, ve Kırmızı Metal Karınca çocuk dergilerinin editörlüğünü yaptı. “İstanbul Gerçeği” internet gazetesi yazarlarındandır.
Kirpi (Sulhi Dölek’in romanından uyarlama), İçimdeki İnsan (İrfan Yalçın’ın Fareyi Öldürmek romanından uyarlama) sinema filmleriyle Kuruntu Ailesi, Ben Olsaydım, Biz Bize Benzeriz, Dünya Hali, Zeki-Metince, Hastane, Ayşecik, Çiçek Taksi, Ah Polis Olsam gibi Tv dizilerinin senaryolarını yazdı.
Bir Kaplumbağanın Hayatı, Elden Ele İstanbul ve Kitap Kaçkınları senaryolarıyla Kültür Bakanlığından yazım ve yapım destekleri aldı.
Yayınlanmış Kitapları:
Güllabici
Laz Güvercin
Damdan Düşen Başbakan
Kafadaşlar (Çocuk Kitabı)
Dalından Düşmeyen Yaprak (Çocuk Kitabı)
Kitap Kaçkınları 1-Güzel Atlar Ülkesi (Çocuk Kitabı)
Kitap Kaçkınları 2- Söylence Dedektifleri (Çocuk Kitabı)
Kitap Kaçkınları 3-Düşler Kitabının Şifresi
Dünyayı Kurtaran Arı (Çocuk Kitabı)
Ben Sizin Bildiğiniz Sınavlardan Değilim (Çocuk Kitabı)
Ödülleri:
İnkılâp Yayınevi “Aziz Nesin Gülmece Öyküsü” ödülü- “Güllabici” adlı kitabıyla 1996
Akşehir Nasreddin Hoca Gülmece Öyküsü Yarışması “Başarı Ödülü” – 1996
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Rıfat Ilgaz Gülmece Yarışması Özendirme Ödülü” 1997
Çocuk Hakları Karikatür yarışması Başarı Ödülü, 1978
Abdi İpekçi Karikatür yarışması, ikincilik ödülü; 1984
Akşehir Nasreddin Hoca Öykü Yarışması 2.Ödülü 2007
19.Nehar Tüblek Karikatür Yarışması-Birincilik Ödülü
23. Adana Film Festivali, Senaryo Yarışması “Allah’ın Adamı” senaryosuyla Muzaffer İzgü Ödülü
2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü, Dünyanın En Kötü Avukatı