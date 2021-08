Ever Given kazasız belasız Süveyş Kanalı'nı geçti

Geçtiğimiz Mart ayında Süveyş Kanalı'nda birkaç gün mahsur kalarak trafiği her iki yönde de kapatan Ever Given konteyner gemisi yeniden Mısır'ın su kanalına girdi. Gemi Perşembe akşamı vardığı Port Said'den İsmailiye'ye doğru yola çıktı ve her iki yönde de trafiğe açık olan kuzey kolu boyunca ilerledi.

Kanalın yönetiminden sorumlu kamu şirketi Süveyş Kanalı Otoritesi, kısmen yüklü konteyner gemisinin bu sabah erken saatlerde Port Said'den Asya'ya bağlı kuzey konvoyunun bir parçası olarak kanalın nakliye koridoruna girdiğini söyledi. Ever Given'a, her ikisi de deneyimli kaptanların bulunduğu iki römorkör biri önde ve biri arkada olmak üzere eşlik etti.

Rotterdam'dan yola çıkan konteyner gemisi Perşembe akşamı geç saatlerde Port Said'e girdi. Geçen Mart ayında gemiyle ilgili olayın meydana geldiği Büyük ve Küçük Acı Göllerin güneyindeki Kanalın en dar kısmına özel dikkat gösterildi.

6 gün boyunca kanalı bloke etmişti

23 Mart'ta, Panama bandıralı 400 metre uzunluğundaki Ever Given, şiddetli rüzgarlar tarafından savrularak, pruva ve kıç tarafı kanal kıyılarına sıkışarak su yoluna sıkışmış ve altı gün sonra serbest bırakılıncaya kadar tüm trafiği bloke etmişti.

400'den fazla gemi kanaldan geçmek için kuyrukta kalırken trafik sıkışıklığı neredeyse Hindistan'a kadar uzanmıştı.

Kanal yönetimi, gemi sahibinden meydana gelen hasar ve mahsur kalan gemiyi kurtarma masrafları için 916 milyon dolar tazminat talep etmiş, 7 Temmuz'da anlaşma imzalayan taraflar, sözleşmenin değerinin gizli bilgi olduğunu söyleyerek anlaşmalarının ayrıntılarını açıklamaktan kaçınmıştı.

Gemi sıkışık kaldığı müddet boyunca dünya ticaretini felce uğratmıştı.