Ever Given bugün Süveyş Kanalı'ndan bir kere daha geçecek

Süveyş Kanalı'nı işleten devlete ait şirketin yetkilileri basına verdiği demeçte, Mart ayında Süveyş Kanalı'nı tamamen bloke eden Ever Given konteyner gemisinin bugün tekrar kanalı ters yönde geçmeye çalışacağını duyurdu.

Yetkili, "Konteyner gemisi su yolunu kuzeyden güneye geçmeye hazırlanıyor" dedi. Gemi, Kanal ile ilgili tüm mali sorunları çözdükten ve bir anlaşmaya vardıktan sonra Temmuz ayı sonlarında vardığı Rotterdam'dan dönüyor.

Kanal yetkilileri, "Konteyner gemisi bu gece Port Said'e uğrayacak. Geçiş sabah erkenden başlayacak" dedi ve "Gemiye eşlik edilirken ekstra güvenlik önlemleri alınacak" diye ekledi.

Ever Given'a Cuma günü 10-12 saat süren kanal boyunca yolcuğu boyunca iki römorkör eşlik edecek.

23 Mart'ta gemi, kuvvetli rüzgarlar ve kum fırtınası nedeniyle kanalın güney eteğini tamamen kapatmış, gemiyi kumdan çıkarmak altı gün sürmüştü. O sırada kanal önünde oluşan gemi kuyruğu 400'ün üzerindeydi ve neredeyse Hindistan'a kadar uzanıyordu. Gemi tek başına dünya ticaretini bloke etmesiyle hafızalara kazınmıştı.