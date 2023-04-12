Ev basan MHP'li yöneticilere hapis cezası

Kocaeli'de bir sosyal medya paylaşımının yorum kısmında tartıştıkları eski MHP MKYK yedek üyesi Erkan Azeri’nin evini basan MHP ve Ülkü Ocakları yöneticilerine "birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre Kocaeli'de 18 Kasım 2021’de, eski MHP MKYK yedek üyesi Erkan Azeri ile dönemin MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş arasında bir sosyal medya paylaşımının yorum kısmında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Kocaeli Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Özdemir ve Yücel Bektaş, Erkan Azeri’nin evine gitti. Burada taraflar arasındaki tartışma devam etti.

Azeri'nin yakınlarının durumu polise haber vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Murat Nuri Demirbaş, Abdulkadir Özdemir ve Yücel Bektaş hakkında "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "tehdit", "birden fazla kişi ile tehdit", "birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlamalarıyla dava açıldı.

Gebze 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklara, "birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Sanıklara diğer suçlardan ise ceza verilmedi. Mahkeme, sanıklar hakkında denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasını da kararlaştırdı.