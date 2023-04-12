Bahçeli sosyalistleri hedef aldı, TKP için 'gayrı meşru' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçime giren sosyalist partileri hedef alarak “Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayri meşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş Partisi’nin seçimlerde boy göstermesi akıl dışılıktır. Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede Türkiye Komünist Hareketi’nin varlığından bahsetmek hastalık ölçüsünde saflıktır” dedi.

Bahçeli, TCG Anadolu’nun hizmete alınmasına ilişkin yaptığı açıklamanın bir bölümünde sol partileri hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

“Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayri meşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş Partisi’nin seçimlerde boy göstermesi akıl dışılıktır. Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede Türkiye Komünist Hareketi’nin varlığından bahsetmek hastalık ölçüsünde saflıktır. HDP’nin kayyumu olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'yle, Sol Parti’nin ve ahlaksızca propagandası yapılan Türkiye İşçi Partisi’nin sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir. Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı zillet ittifakının potansiyel ortakları birinci dereceden siyasi hısımlarıdır.”