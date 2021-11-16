Etüt ücretine yüzde yüz zam yapan devlet okulu, yeterli talep olmayınca iptal kararı aldı

Eski Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan, İzmir'in Konak ilçesi ilçesi Murat Reis Mahallesi'ndeki 92 yıllık Necatibey Ortaokulu için Mimarlar Odası İzmir Şubesi güçlendirilip korunması amacıyla dava açmıştı. Dava sürerken okulun bir bölümü yıkılmıştı.

Okulun devam eden ilkokul kısmındaysa dönem başında dördüncü sınıf öğrencilerinin derslerine destek olmak için okuldan sonra etütlerin başlayacağı duyuruldu.

Aylık 400 TL olan etüt ücretiyle birlikte, velilere "yeterli kayıt olursa etütlerin başlayacağı" söylendi. Kendi öğrencilerini ücretli bir etüde çağıran Necatibey İlkokulu, daha sonra yeterli talep olmadığını açıklayarak etütleri başlatmadı.

Yüzde yüzde zamlanınca talep olmadı

Geçen sene aynı etütlerin aylık 200 TL ücret karşılığı verildiği öğrenildi. Etütler dördüncü sınıf öğrencilerinin ortaokula geçmeden önce başarı puanının yükseltilmesini amaçladığı için diğer sınıflar için planlanmış bir etüt bulunmuyor.

Bu eğitim-öğretim döneminin başında ortaokul binasının yıkılması nedeniyle ikili eğitime geçilen okulda, veliler hem her ders için Milli Eğitim Bakanlığı’nın kaynakları dışında kitap almak zorunda bırakılmaktan, hem de bu eğitimin yetmemesi nedeniyle ücretli etüt teklif edilmesinden şikayetçi.

'Eğitim tüm çocuklar için eşit ve ücretsiz olmalı'

Konuyla ilgili aynı mahallede bulunan Hatay Semt Evi'nden de açıklama geldi. Açıklamada, dayanışma vurgusu yapıldı.

Semt evi, bünyesindeki ücretsiz atölyelere ve çocukların derslerine destek amacıyla yapılan etüdlere de çağrı yaptı.

"Necatibey İlkokuluyla aynı mahallede bulunan TKP İzmir Hatay Semt Evi olarak yürüttüğümüz atölyeler aracılığıyla okuldaki durumu öğrendik. Her geçen gün yoksullukla daha ağır bir şekilde yüzleştiğimiz bu günlerde ücretli etütlerle, kurslarla öğrenciler üzerinden para kazanılmaya çalışılmasını kabul etmiyoruz. Eğitim tüm çocuklar için eşit ve ücretsiz olana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Paralı eğitim sistemine karşı mahallemizde dayanışmanın sürekliliği için TKP İzmir Hatay Semt Evi olarak sürecin takipçisi olacağız."

Hatay Semt Evi'ne 0553 324 95 96 numaralı telefondan ulaşabilir, etkinlik ve atölyeler hakkında bilgi alabilirsiniz.