Etiyopya'yla Fas arasında ortak gübre projesi anlaşması

Etiyopya, Dire Dawa bölgesinde gübre üretim projesi kurulması yönünde Fas'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Projeye yatırımın 3,7 milyar dolar değerinde olacağı kaydedildi.

Projeyi duyuran Etiyopya Maliye Bakanlığı, anlaşmanın Fas devletine ait Şerif Fosfat Kompleksi'yle (OCP) yapıldığını ve gübrelerin Fas fosfatı ve Etiyopya gazıyla üretileceğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Fas'ta imzalanan anlaşma kapsamında ortak gübre üretimi, Etiyopya'nın doğu bölgesinde ülke kanunlarına tabi olarak gerçekleşecek.

Projenin iki aşamada tamamlanacağını açıklayan bakanlık, ilk aşamada yıllık 2,5 milyon ton gübre üretme hedefiyle 2,4 milyar dolar yatırım yapılacağını, ikinci aşamadaysa 3,8 milyon tona gübre üretim hedefiyle yatırımın 3,7 milyar dolara yükseltileceğini belirtti.

Etiyopya'nın gübre talebinin arttığına işaret eden bakanlık, projenin bu talebi karşılamada büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Anlaşma, Fas ve Etiyopya'nın gübre üretimine dönük ortak platformun kurulması için 2016 yılında imzaladığı büyük proje kapsamında yapıldı. 2016 tarihli anlaşma, Fas devletine ait OCP şirketini Afrika piyasasında güçlendirmeyi hedefliyor.

OCP geçen yıl Nijerya, Etiyopya, Gana, Kenya, Mozambik, Zimbabve, Zambiya, Tanzanya, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Benin, Kamerun, Senegal ve Fildişi Sahilleri'ne iştirakler kurma planı yapıyordu.

Dünyada en fazla fosfat rezervine sahip ülke konumunda olan Fas, yıllık fosfot üretimini 30 milyon tondan 50 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Fas'ın fosfat gübre üretimini de 3,5 miyon tondan 10 milyon tona çıkarmayı hedeflediği bildirildi.

Öte yandan Kuzey Afrika’nın batısında Fas ve doğusunda Etiyopya kendi bölgelerinde tartışmalı ülkeler. Fas’ın Cezayir’le gerilimli ilişkisi, Etiyopya’nın Mısır ve Sudan’la Rönesans Barajı anlaşmazlığı biliniyor.