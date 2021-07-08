Mısır: Etiyopya'nın barajına ilişkin müzakerelerin sürmesi için çağrı yaptık

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Etiyopya'nın Nil üzerinde inşa ettiği hidroelektrik barajındaki suya erişim konusunda ülkelerarası mutabakatın sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) çağrı yaptıklarını söyledi.

Ülkesinin ve Sudan'ın Etiyopya'yla baraja ilişkin 10 yıldır sürdürdüğü müzakerelerde mutabakat sağlanmadığını söyleyen Şükri, Mısır ve Sudan'ın suya erişim için BMGK'ye toplantı çağrısı yaptığını söyledi.

Associated Press'e konuşan Şükri, Etiyopya'nın baraj rezervlerini ikinci kez doldurmasınınsa 2015'te yapılan anlaşmanın ihlali olduğunu belirtti.

BMGK'nin konuya ilişkin bugün toplanarak Şükri'yi, Sudan Dışişleri Bakanı'nı ve Etiyopya'nın Su İşleri Bakanı'nı dinleyeceği belirtildi.

Öte yandan, konseyin üye ülkelerinden Tunus, Afrika Birliği Başkanı'nın ve BM Genel Sekreteri'nin davetiyle, baraja ilişkin Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın Ocak ayına kadar anlaşma sağlayabilecekleri şekilde müzakerelere devam edebilmesi yönünde BMGK'ye yasa tasarısı sundu.

Tasarıda, anlaşmanın "Etiyopya'nın hidroelektrik üretmesini, bunu yaparken nehrin aktığı ülkelerin güvenliğini tehdit etmemesini sağlaması" gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte, tasarıda Etiyopya'ya "barajı tek taraflı şekilde doldurmaya devam etmekten kaçınma" çağrısı yapıldı. Tasarıda, ayrıca Mısır, Sudan ve Etiyopya'ya "müzakere sürecini kötü etkileyecek açıklama ve eylemlerden kaçınma" çağrısı yapıldı.

Şükri, söz konusu tasarının dengeli olduğunu ve bunu desteklediklerini söyledi.

İnşası yüzde 80 oranında tamamlanan barajın, 2023 yılında tam kapasite çalışmaya başlaması bekleniyor.